Zidane onder de indruk van zijn 'oudje', die Raul en Messi bijbeent: "Exceptioneel, niet veel spelers kunnen dat"

Het is de voorbije weken al een paar keer gezegd, maar ook gisteren werd het weer actueel: Real Madrid is in grote mate afhankelijk van Karim Benzema. De 33-jarige Franse spits rijpt als goeie wijn.

Benzema scoorde gisteren zijn eerste doelpunt in de Champions League dit seizoen en daarmee heeft hij sinds 2005 elk jaar een doelpunt gemaakt in de grootste Europese competitie. Enkel Raul en Lionel Messi doen even goed. Zeventien jaar op rij trefzeker in de CL, ook coach Zinedine Zidane is onder de indruk.

'Hij wordt alleen maar beter', zei Zidane dinsdag tegen RMC Sport. "We weten niet wanneer hij ooit gaat stoppen, maar als ik die goal zie... Zeker in een wedstrijd als deze is dat exceptioneel. Niet veel spelers kunnen een bal zo controleren als hij deed, om anderen in beweging te krijgen en bovenal de bal niet kwijt te raken."