Zulte Waregem op weg naar de titel in de ePro League

Op het spelletje 'Fifa 21' wordt er door de clubs van de Jupiler Pro League gestreden om een virtuele titel. De ePro League is aan zijn derde jaargang bezig. Dit seizoen wordt gedomineerd door Geoffrey Meghoe, de esporter van Zulte Waregem. Afgelopen weekend won hij op de dertiende speeldag met het kleinste verschil van REGO, de speler van Moeskroen.

Momenteel zijn Zulte Waregem, STVV, Charleroi en KV Kortrijk de ploegen die op een play-off 1 plek staan. Helemaal onderin het klassement vinden we KV Oostende en Waasland-Beveren terug. Zij pakten dit seizoen respectievelijk nul en één puntje.

