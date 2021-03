Aanvaller Barcelona haalt voor het eerst in twee jaar selectie Frankrijk

Ousmane Dembélé van Barcelona haalt voor het eerst in twee jaar nog eens de selectie van de Franse nationale ploeg. De tijd dat Dembélé niet geselecteerd werd kampte hij met blessures.

Ousmane Dembélé is dit seizoen weer beter en beter bezig bij de Franse nationale ploeg. Dat ziet ook de Franse bondscoach Didier Deschamps. Voor het eerst in twee jaar neemt hij de jonge flankaanvaller van Barcelona nog eens op in zijn selectie.

Dembélé zal dus beschikbaar zijn voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Oekraïne, Kazachstan en Bosnië-Herzegovina. De flankaanvaller van Barcelona kwam nog maar 21 keer aan de bak bij de Franse nationale ploeg, waarvan dertien keer als invaller.