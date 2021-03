Laporta's first day in the office: inweiden nieuw veld die naam van legende draagt

Twee weken na zijn overwinning in de voorzittersverkiezingen bij FC Barcelona, is Joan Laporta aan zijn (zware) taak begonnen.

Zware taak want FC Barcelona zit toch wel in een serieuze dip. De Catalaanse grootmacht is aan een neerwaartse spiraal bezig en lijkt die niet definitief te kunnen doorbreken.

Het 8-2 verlies tegen Bayern München in de Champions League vorig jaar was het dieptepunt, maar dit seizoen loopt het zeker ook niet van een leien dakje. In de Champions League werden ze in de achtste finales utigeschakeld door PSG en in La Liga staan ze 4 punten achter leider Atletico. Bovendien lijkt het erop dat sterspeler Messi de club zal verlaten.

Op zijn eerste dag als voorzitter deed Laporta geen gekke uitspraken of beloftes, maar trok hij naar de buitenwijken van Barcelona om daar een voetbalveld in te huldigen. Het veld draagt de naam van Barcelona-legende Johan Cruyff, maar ook die van linksachter Jordi Alba.