Maxime Annys blijft hoopvol voor Westerlo: "Schrijf ze nog niet af, Bob Peeters weet waar het schoentje wringt"

Een diepe zucht in het Dudenpark: na 48 lange jaren keert Union terug naar het hoogste niveau. Spannend was het dus niet in 1B, maar de strijd voor plaats twee en de barrages ligt nog helemaal open. Al moet Westerlo ondertussen een achterstand van zes punten zien goed te maken.

De Kemphanen grepen al verschillende keren nipt naast een ticket voor een terugkeer naar het hoogste niveau. Ook dit seizoen zag het er lang rooskleurig uit, maar na een gelijkspel en een nederlaag tegen Seraing en Lommel zien ze de concurrenten verder uitlopen.

Toch hoeven ze nog geen kruis te maken over hun ambities: “Schrijf ze zeker nog niet af. Bob Peeters heeft zijn analyses zeker klaarliggen en weet ondertussen waar het schoentje wringt. Als ze nu wedstrijden winnen komen ze opnieuw in een goede flow terecht. Misschien kunnen ze dan profiteren van puntenverlies bij Seraing en Lommel. Het is dus nog zeker mogelijk”, vertelt ex-speler Maxime Annys.

Heleboel concurrenten

De opdracht? In de resterende vijf wedstrijden zes punten goedmaken op de Luikse club. Volgens de voormalige middenvelder geen onmogelijke opdracht aangezien dit seizoen duidelijk werd dat, met Union als uitzondering, iedereen van elkaar punten kon sprokkelen.

Met het verdwijnen van Beerschot en OHL is het misschien wel het ideale moment om te promoveren naar de hoogste afdeling. Al blijft 1B ook met de overgekomen amateurploegen en de beloften van Club Brugge een hel: “Het is nog steeds een moeilijke competitie met heel wat ploegen die titelambities hadden. Union was dit seizoen te sterk, maar volgens mij zijn er nu nog heel wat clubs in staat om een gooi te doen naar het tweede ticket.”

Thuiskomen in de Jupiler Pro League

Ondertussen worstelt Westerlo al vier seizoenen in 1B. Volgens Maxime Annys hoort de club thuis in de Jupiler Pro League: “Het was jaren een vaste waarde in het Belgisch voetbal. Een vol Kuipje was zowel voor de thuis als uitsupporters aangenaam, maar ook de spelers kwamen graag naar Westerlo. Ik hoop dat het hen alsnog lukt: dit of volgend seizoen. Het zal er de komende jaren alleszins niet gemakkelijker op worden.”

Als het alsnog wil feestvieren, zal het via de barrages moeten gebeuren. Dat hoeft niet meteen een slechte zaak te zijn. Het is voor de spelers een bekroning van een goed seizoen: “Dat kan inderdaad iets positief zijn. Die tweede plaats zorgt voor een enorme mentale boost bij de groep. Dat is toch iets anders voor de voorlaatste uit 1A die moeilijk wedstrijden kon winnen. Daarnaast is de marge tussen beide competities ook steeds kleiner geworden”, concludeert de ex-voetballer die in totaal 101 wedstrijden in de traditionele geel-blauwe kleuren speelde.