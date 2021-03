Leeds-icoon Peter Lorimer (74) overleden

Leeds rouwt om Peter Lorimer. De Schot was de clubtopschutter én jongste speler aller tijden van de Engelse traditieclub. Lorimer was al lang ziek en overleed vanochtend.

Lorimer speelde in twee periodes voor Leeds, tussen 1962 en 1979 en tussen 1983 en 1985, toen in tweede klasse.De aanvallende middenvelder debuteerde amper 15 jaar oud in 1962, in 707 wedstrijden zou hij 238 keer scoren.

Met 15 jaar en 289 dagen is Lorimer - met de bijnaam "Hot Shot" - nog steeds de jongste speler ooit in het eerste elftal van Leeds. Met Lorimer in de ploeg beleefde Leeds gloriedagen. De Peacocks wonnen in die jaren twee landstitels, een FA Cup, een League Cup en twee keer de Beker der Jaarbeurssteden, een verre voorloper van de huidige Europa League.

Lorimer en co. verloren in 1975 de finale van de Europacup I, de huidige Champions League, tegen Bayern München.

Hij overleed vanmorgen op 74ste leeftijd na een lange ziekte.