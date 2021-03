Kent u hem nog? Dolly Menga (ex-Standard en ex-Lierse) zit momenteel zonder club maar blijft brandend ambitieus

Dolly Menga maakte een aantal jaren geleden het mooie weer in de Jupiler Pro League bij Standard en Lierse. De Angolees vertrok daarna echter al op jonge leeftijd naar het buitenland waar hij naar eigen zeggen volwassener is geworden. Momenteel zit hij zonder club.

Dolly Menga is al bij heel wat clubs de revue gepasseerd doorheen zijn voetbalcarrière. Na zijn opleiding aan de Roussel Academie verliet Menga Standard om zich bij Lierse te voegen. De aanvaller beleefde daarna zijn eerste buitenlandse avontuur met een uitleenperiode bij Torino.

In 2014 verhuisde hij naar Portugal, naar Benfica en vervolgens naar Braga en Tondela. De ondertussen al 27-jarige aanvaller speelde ook in Israël bij Hapoel Tel Aviv en FC Ashod. Daarna verhuist hij naar Blackpool in Engeland voordat hij in de zomer van 2018 naar Schotland en Livingston FC gaat. De Angolese international zal ook zes maanden voor Petro Luanda spelen in zijn vaderland.

Etiket

Sinds afgelopen zomer heeft hij geen contract meer. "Met het coronavirus en Livingston's financiële moeilijkheden, heb ik mijn contract niet verlengd. En sindsdien, heb ik nog geen oplossing gevonden. De situatie die het voetbal doormaakt is ongekend en ingewikkeld. De clubs hebben veel minder inkomsten en verkeren in financiële moeilijkheden. Het is moeilijk om nieuwe spelers te contracteren, zelfs als ze vrij zijn. Maar ik train nog steeds hard en volg een heel specifiek programma," zei de door Standard opgeleide speler. "Ik zou graag terugkomen naar België omdat ik dan dichter bij mijn familie ben, vooral na een lange periode in het buitenland. Er zijn toenaderingen geweest, maar niets concreets. Ik ben volwassen geworden en geëvolueerd, ik ben nu anders. Ik ben fit en klaar voor een nieuwe uitdaging", vertelt Menga aan onze redactie.

"Ik ben niet meer de showman die ik was toen ik begon. Ik ben meer bedachtzaam en probeer efficiënter te zijn", klinkt het bij de Angolees.

Standard

Zijn liefde voor Standard is echter nooit over gegaan. "Ook al is de club dit seizoen niet op zijn best, het zal altijd de club van mijn hart blijven. Ik volg hun resultaten en ik moet toegeven dat ik blij ben te zien dat verschillende jongeren het tot het eerste team hebben geschopt. Bastien, Bodart, Raskin, Siquet en Balikwisha. Wanneer Bastien en Raskin niet aanwezig zijn op het Luikse middenveld, wordt het ingewikkeld. Dit bewijst hoe belangrijk ze zijn geworden en het onderstreept het goede werk van de Academie", concludeerde Menga.