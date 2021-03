🎥 De wandeling van Nabil Fekir: Fransman scoort een heerlijke sologoal tegen Levante

Afgelopen weekend stonden met Real Betis en Levante de nummers zes en tien uit La Liga tegenover elkaar. Niet speciaals op het eerste zicht totdat Nabil Fekir zijn duivels besloot te ontbinden. De Franse-Algerijn ging op wandel door de Levante-defensie en werkte zijn run netjes af.

Nabil Fekir heeft duidelijk veel video's van Lionel Messi gezien. De Franse-Algerijn opende afgelopen vrijdag de score tegen Levante met een heerlijke sologoal. De Betis-aanvaller begon te dribbelen aan de middenlijn en ging all the way. Onderweg speelde hij vier verdedigers uit om dan vervolgens koelbloedig af te werken.

1-0 na 70 minuten voetballen in het voordeel van Betis. Amper vijf minuten later gaf Juanmi Levante de doodsteek en verdubbelde hij voorsprong. Geen doelpunten meer daarna en dus boekte Betis een 2-0 overwinning thuis tegen Levante.

Bekijk hier de prachtige sologoal van Fekir: