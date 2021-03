Ex-middenvelder KRC Genk maakt indruk tegen Manchester United en kan enkele straffe statistieken voorleggen

Leicester City heeft zondagavond indruk gemaakt in de FA Cup. De club van de Rode Duivels Youri Tielemans, Dennis Praet en Timothy Castagne haalde het met 3-1 van Manchester United en kon zich zo plaatsen voor de halve finales.

Sterke prestatie van Leicester City in de FA Cup. Ze waren de betere ploeg tegen Manchester United en de 3-1 was dan ook een meer dan verdiende eindstand. Youri Tielemans was één van de uitblinkers met een doelpunt, maar daarnaast was er nog een uitblinker op het middenvelder bij 'The Foxes'.

Zo kan ook Wilfred Ndidi terugkijken op een sterke wedstrijd. De defensieve middenvelder, die in het verleden nog voor KRC Genk heeft gevoetbald, maakte enkele belangrijke intercepties en won heel wat duels. Zijn statistieken kan je hieronder terugvinden via Squawka Football.