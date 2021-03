Bondscoach Martinez over consequenties voor Lukaku en vervanger Witsel: "Niet afmeten aan zijn aantal caps"

De dag voor de wedstrijd tegen Wales, de ploeg die ons in 2016 nachtmerries bezorgde door de Rode Duivels uit te schakelen op het EK in Frankrijk. Kort nadien nam Roberto Martinez over en ging het crescendo. Maar de huidige omstandigheden maakten dat de voorbereiding niet ideaal was.

Hoe zit het nu met Romelu Lukaku? Die arriveerde gisteren in België, maar hangen daar consequenties aan vast? "Neen, daar hangen geen gevolgen aan vast voor hem. Hij was gezond en om hem hier te krijgen, zijn we intussen wel het een en ander gewend. Daarna was het routine."

"We zijn blij dat hij hier is, want voor elke nationale ploeg is dit de laatste kans om samen te komen voor het EK. Dan probeer je alle spelers hier te verwelkomen. En in het geval van Romelu zijn alle procedures gevolgd."

Een forfait van Lukaku had een zware klap geweest nadat eerst al Witsel en Hazard moesten afhaken. Dat Lukaku en De Bruyne er bij zijn, is een hele opluchting. "Uiteraard zijn die spelers belangrijk. Hun ervaring is cruciaal. Maar de verantwoordelijkheid rust niet enkel bij hen. We kennen de situatie ook: we hebben al een paar keer cruciale spelers moeten missen en we hebben dat de laatste drie jaar goed opgevangen."

Leandro is dit seizoen gegroeid en blijft groeien

Voor Witsel staat de vervanger klaar: Leander Dendoncker. "Hij is er klaar voor. In zijn geval moet je zijn ervaring niet afmeten aan het aantal caps dat hij heeft, maar wel aan het aantal trainingskampen dat hij al meedeed."

En de vervanger voor Hazard? Komt Trossard - geweldig op dreef bij Brighton - in aanmerking? "Leandro is niet enkel de laatste weken goed bezig. Dit seizoen is al heel belangrijk geweest voor zijn carrière. Hij is enorm gegroeid en blijft groeien." In één van de wedstrijden wordt hij alvast aan de aftrap verwacht.