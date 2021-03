Cristiano Ronaldo is een man met een missie: Het WK van de laatste kans

Het palmares van Cristiano Ronaldo lijkt eindeloos te zijn. Toch bevat het nog één grote leegte, namelijk een wereldtitel. De Portugees begint morgen tegen Azerbeidzjan aan zijn WK-campagne van de laatste kans. Het lijkt wel nu of nooit.

Cristiano Ronaldo begint morgen met zijn Portugal aan wat misschien wel de belangrijkste campagne wordt uit zijn carrière. De Juventus-vedette gaat op zoek naar zijn eerste wereldtitel wat momenteel nog de enige leegte is op zijn rijkgevulde palmares.

Interlandperiode

Ronaldo en co beginnen aan hun WK-kwalificatiecampagne tegen voetbaldwerg Azerbeidzjan. Er wordt dan ook niets anders verwacht dan dat Portugal morgen met hen de vloer aanveegt. Daarna volgt er zaterdag een duel met Servië wat een eerste test is om tot slot deze interlandperiode af te sluiten op dinsdag 30 maart met een wedstrijd tegen, wederom een haalbare kaart, Luxemburg.

Het lijkt er dus op dat de Portugezen minstens zeven op negen moeten pakken in deze drie wedstrijden. Enkel puntenverlies tegen Servië zou nog enigszins te rechtvaardigen zijn alhoewel Ronaldo en co over meer dan genoeg kwaliteiten beschikken om ook hen opzij te zetten.

Het vijfde en laatste land uit de poule is Ierland dat pas op 1 september op bezoek moet naar Portugal. Al bij al moeten Ronaldo en co zich dus zonder al te veel problemen weten te kwalificeren voor het WK van 2022 in Qatar.

Qatar

Kwalificatie afdwingen voor Qatar lijkt dus geen groot probleem te worden voor Portugal maar het WK winnen dat zal andere koek worden.

Ronaldo kan de wereldtitel natuurlijk niet in zijn eentje winnen en met onder meer Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), João Félix (Atletico Madrid), Ruben Dias (Manchester City),... staan nu ook niet de minsten aan zijn zij maar toch is het moeilijk om Portugal als topfavoriet aan te duiden voor de wereldtitel.

Niet dat dat van belang is aangezien ze ook geen favoriet waren toen ze het EK in 2016 wisten te winnen. Op de goede momenten pieken is het allerbelangrijkste op een groot toernooi want zeker in de knock-out fase kan is alles mogelijk.

Rusland

Op het WK in Rusland in 2018 knokte Portugal zich door de groepsfase en eindigde het tweede in de poule met evenveel punten als Spanje dat een beter doelpuntensaldo had.

Ronaldo kende individueel nog een vrij succesvol toernooi met vier doelpunten in vier wedstrijden al is dat eigenlijk niet van belang. Vooral zijn hattrick in hun openingsduel tegen Spanje zal nog lang in het collectief geheugen van menig voetballiefhebber blijven verder leven. Met een weergaloze vrije trap bracht de Portugees de bordjes in extremis weer in evenwicht.

Bekijk hier de prachtprestatie van Ronaldo tegen Spanje op het WK in Rusland: -

Uiteindelijk werd Portugal in Rusland uitgeschakeld in de achtste finales door Uruguay. Het was toen Edinson Cavani die met twee doelpunten Ronaldo en co huiswaarts stuurde. De wedstrijd eindigde op 2-1 in het voordeel van de Uruguayanen.

Bekijk hier hoe Edinson Cavani Portugal op het WK in Rusland huiswaarts stuurde:

Leeftijd

De klok tikt ondertussen wel genadeloos verder voor Ronaldo die reeds 37 jaar oud zal zijn op het WK van volgend jaar. Hoewel hij momenteel nog steeds aan de top staat van het internationale voetbal zal het er zeker niet makkelijker op worden wanneer hij weer een jaartje ouder is.

Het lijkt dus nu of nooit te zijn voor de Portugese superster om de wereldbeker de lucht in te steken aangezien hij tegen het daaropvolgende WK in 2026 maar liefst 41 jaar oud zal zijn. Zelfs bij Ronaldo zal dan het beste eraf zijn.

Conclusie

De kans dat Portugal weer stunt zoals dat op het EK in 2016 is wel degelijk reëel al moet je bij het winnen van een WK ook het nodige geluk hebben. Makkelijk wordt het dus zeker niet maar als er één ding is dat je niet mag doen dan is het wel Cristiano Ronaldo afschrijven.

Zorgen Ronaldo en co volgend jaar opnieuw voor magie in Qatar en vult hij het gat op zijn palmares?

Herbleef hier nog eens de overwinning van Portugal op het EK in 2016: