Oud-bondscoach ziet Dries Mertens eventueel in een andere rol: "Ik zou dat uittesten"

Met Romelu Lukaku hebben we bij de Rode Duivels een absolute topspits in de rangen, maar wat doen we mocht hij opeens uitvallen? We hebben natuurlijk met Christian Benteke, Michy Batshuayi en Divock Origi enkele vervangers achter da hand al ziet gewezen bondscoach René Vandereycken nog een andere optie.

Het leek er eerst eventjes op dat we onze vaste spits Romelu Lukaku gingen moeten missen in het WK-kwalificatieduel tegen Wales wegens de strikte maatregelen omtrent de coronapandemie. Gelukkig lijkt dat probleem nu van de baan en wordt er verwacht dat Big Rom vanavond gewoon aan de aftrap zal staan.

Experimenteren

Door die onzekerheid werd er eerder deze week al nagedacht over wie Lukaku voorin zou kunnen vervangen. Naast Benteke, Batshuayi of Origi ziet René Vandereycken nog een optie.

"In de algemene opinie wordt de naam Dries Mertens bijna nooit genoemd als vervanger van Lukaku, en dat vind ik bizar", zegt de gewezen bondscoach aan Het Nieuwsblad. "Mijn pikorde van diepe spitsen is op dit moment Lukaku op één en Benteke op twee. Drie jaar geleden schatte ik Benteke nog hoger in dan Lukaku, maar die laatste is zodanig geëvolueerd dat hij onbetwistbaar is. Na die twee komen nog Batshuayi en Origi, in die volgorde, maar ik zet Mertens daar toch ergens tussen, afhankelijk van de tegenstander. Ik zie hem zeker niet als laatste optie. Temeer omdat Lukaku, Benteke, Batshuayi en Origi min of meer dezelfde types zijn."

De klok tikt

Volgens Vandereycken is het ook nu het moment om dat een keer uit te proberen. "Het is wel iets dat je nu moet uittesten en trainen, je kan dat niet ineens op het EK doen. Het vergt de nodige aanpassingen in de veldbezetting", klinkt het bij de gewezen bondscoach."

Zien we Mertens in één van de komende wedstrijden diep in de spits?