Matz Sels is na lang blessureleed een man met een missie: zo snel mogelijk de plek van een oude bekende heroveren

Een rotseizoen voor Matz Sels. De doelman scheurde tijdens de zomer zijn achillespees en moest maandenlang revalideren. Hij verzamelde in de Ligue 1 nog geen minuut. Tot overmaat van ramp zag de landgenoot zijn Japanse concurrent het behoorlijk doen tussen de palen bij RC Strasbourg.

15 juli 2020, het vaste sluitstuk van RC Strasbourg loopt een zware blessure op. Matz Sels scheurt namelijk zijn linker achillespees: “Ik deed een sprintje naar voor en voelde plotseling een zweepslag op de achillespees”, vertelde hij toen aan Het Laatste Nieuws. “Ik wandelde nog op eigen kracht naar binnen, maar de dokter zei dat het er niet goed uitzag.”

De clubdokter had het meteen aan het juiste eind. Nauwelijks twee dagen later gaat Matz Sels onder het mes en staat hem een héél lange revalidatie te wachten. In eerste instantie moet Sels ook een kruis maken over zijn seizoen. Daarnaast moet hij ook bij de Rode Duivels de duimen leggen voor Koen Casteels en Hendrik Van Crombrugge.

Bekende Japanner uit de Jupiler Pro League

Het zullen ook echt lange maanden worden. Hij brak er, na een moeilijke periode bij Newcastle United, de afgelopen twee seizoenen volledig door. Vorig seizoen stond de 29-jarige doelman maar liefst 35 keer onder de lat.

RC Strasbourg legt zonder onze landgenoot een wisselvallig parcours af. Ze staan in de stand pas op een teleurstellende veertiende plaats en tellen nauwelijks vier punten meer dan de degradatiezone. Dat is niet meteen geruststellend voor de Rode Duivel, maar vooral de prestaties van zijn Japanse concurrent baren hem zorgen.

Kent u Eiji Kawashima nog? De doelman was in het verleden onder meer actief bij Lierse en Standard, maar tegenwoordig probeert hij het vuur aan de schenen van Matz Sels te leggen. Alhoewel, door zijn afwezigheid greep hij meteen zijn kans.

Opnieuw bankzitter?

Dit seizoen stond Kawashima maar liefst 22 wedstrijden in het doel en hield hij ook zevenmaal de nul. Hij doet het dus behoorlijk en sprokkelde meermaals broodnodige punten voor zijn werkgever.

Ondertussen is er opnieuw licht aan het einde van de tunnel voor Matz Sels. De ex-doelman van onder meer Lierse, AA Gent en Anderlecht is opnieuw fit en kon al tweemaal aansluiten bij de wedstrijdselectie. Hij moet het eerst nog opnemen tegen zijn concurrent.

De Belg zat eerst tegen het Stade Rennes van Jérémy Doku op de bank, ook de week daarop viel hij naast het basiselftal: “Ik ben er opnieuw klaar voor”, klonk Sels strijdvaardig in L’équipe. “Eiji en ik hebben een goede relatie, maar mijn doel is om opnieuw in het team te komen en weer te spelen. Er zijn niet veel wedstrijden meer.”

Kwestie van tijd

Ook Thierry Laurey, trainer van de club, hoopt op een snelle terugkeer, maar gaf de voorbije wedstrijden toch het vertrouwen aan zijn reservedoelman. Daarnaast benadrukte hij meermaals ook het vertrouwen te hebben in Eiji Kawashima. Al lijkt het ons toch vooral kwestie van tijd om het herstel van Matz Sels rustig af te ronden vooraleer hem opnieuw voor de leeuwen te gooien. Neemt hij op vier april weer plaats in het doel tegen Bordeaux?

Wij hopen alvast van wel. De Belgische doelman uit Lint brak door bij Lierse en bewees ook bij KAA Gent een betrouwbaar sluitstuk te zijn. Hij veroverde bij de Buffalo’ s de landstitel zonder ook maar één minuut te missen, nadien volgde een uitstekende campagne in de Champions League.

Nadat Matz Sels bij Newcastle United terechtkwam ging het een pak minder vlot. Hij verdween al snel naar de bank en trok op huurbasis naar Anderlecht. Daar speelde hij een degelijk seizoen, uiteindelijk betaalde zijn huidige werkgever vier miljoen euro voor de doelman.