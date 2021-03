De ongelooflijke cijfers onder Roberto Martinez: exact drie goals gemiddeld en 2,5 punt per match

Roberto Martinez is meestal de trainer die zijn spelers (soms overdreven) bewierookt. Zijn eigen inbreng benadrukt hij nooit. Maar de statistieken onder zijn bewind bij de Rode Duivels zijn toch wel indrukwekkend te noemen.

Martinez haalde het gisterenavond langs de neus weg even aan: 156 goals gescoord in de 52 wedstrijden waarin hij aan het roer staat. Dat is een gemiddelde van exact drie per wedstrijd. Weinig bondscoaches gaan dat kunnen voorleggen.

Martinez won van die 52 matchen er 41, speelde zeven keer gelijk en verloor amper vier keer. Spanje, Frankrijk, Zwitserland en Engeland zijn de enige landen die ons de afgelopen vijf jaar konden kloppen. Toch wel straf.

Wilmots en Leekens

Zijn voorganger, Marc Wilmots, kon ook wel een goed rapport voorleggen, maar niet zo straf. Onder Wilmots werden er 51 matchen gespeeld waarvan er 34 gewonnen werden, 8 gelijk gespeeld en 9 verloren.

En om nog wat verder te gaan: Georges Leekens, die toch wel de basis legde voor de huidige generatie, deed het met deze cijfers: 48 matchen, 19 gewonnen, 16 gelijk en 13 verloren.

Martinez haalt daarmee een ongelooflijk gemiddelde van 2,5 punt per match. Wilmots (2,16) en Leekens (1,92) doen uiteraard slechter. Daarbij moet rekening gehouden worden met de kwaliteit die nu in de groep zit. Jongens als De Bruyne en Lukaku zitten pas de laatste jaren aan hun top. Dat scheelt wel een slok op een borrel.