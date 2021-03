Leander Dendoncker kan de ideale vervanger van Axel Witsel worden: 97,6 procent geslaagde passes

Leander Dendoncker nam gisteren de plaats van routinier Axel Witsel in tegen Wales. De middenvelder van Wolverhampton deed dit prima. Hij viel niet op met briljante acties, maar bracht rust in de ploeg en stond verdedigend zijn mannetje, zoals Axel Witsel dat ook kan.

Wales

De Rode Duivels waren vooraf gewaarschuwd voor de match tegen de Welshmen. De Belgen zijn al 35 matchen ongeslagen in Europese kwalificatiematchen, maar de laatste nederlaag dateert van 2015 tegen... Wales. De Belgen gingen toen met 1-0 de boot in in het Cardiff City Stadium.

Ook gisteren kwamen ze snel op achterstand na een mooie combinatie van Wales tussen superster Gareth Bale en Harry Wilson. De Belgen knokten zich nog voor het halfuur terug in de match met 2 treffers van Kevin De Bruyne en Thorgan Hazard. Daarna kwamen ze niet meer in de problemen, mede dankzij een stabiele defensie.

Leander Dendoncker

Een belangrijke schakel in de defensie van de Rode Duivels was Leander Dendoncker. Hij had het meeste tackles (4) van iedereen die wedstrijd. Ook zijn intercepties waren degelijk, volgens Whoscored.com heeft geen enkele rode duivel de bal vaker onderschept (2x) dan Dendoncker gisteren.

Bovendien was zijn passing heel secuur, van de 83 passes die hij gisteren gaf bereikte 97,6 procent een ploegmaat. De middenvelder moet zich nog wel verder bewijzen, maar deze prestatie zal de bondscoach geruststellen na het uitvallen van routinier Axel Witsel.

De Bruyne in de aanval

Een extra voordeel van het huidige centrale middenveld met ex-Anderlecht spelers Youri Tielemans en Leander Dendoncker is dat Kevin De Bruyne dichter bij het doel staat. De spelmaker van Manchester City was heel gevaarlijk en zorgde voor veel doelgevaar. Hij kan zich nu meer focussen op het aanvallend compartiment in vergelijking met de wedstrijden waar hij op het middenveld speelt. Zeker met het uitvallen van Eden Hazard kan dit de Belgen goed van pas komen.