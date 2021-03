Slecht nieuws voor ex-aanvaller van Club Brugge: zijn huidige club wil hem verkopen of verhuren

Aston Villa heeft nog niet veel plezier beleefd aan Wesley Moraes. De Braziliaan speelt sinds 2019 voor de Engelse club, maar door een lange blessure kwam hij nog maar 22 keer in actie. Daarin scoorde Wesley zes keer.

Wesley Moraes kwam al bijna anderhalf jaar niet meer in actie voor Aston Villa, maar de Braziliaanse spits kwam enkele weken geleden met goed nieuws, want hij zou op de weg terug zijn. Toch lijkt Aston Villa niet echt meer te geloven in de Braziliaan.

Volgens Football Insider zou Aston Villa deze zomer op zoek willen gaan naar een nieuwe aanvaller en daarom zouden ze de ex-aanvaller van Club Brugge willen verkopen. Ook een verhuur behoort tot de mogelijkheden, zodat Wesley zijn carrière kan herlanceren.