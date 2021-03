Openingswedstrijd EK met publiek volgens de voorzitter van de Italiaanse voetbalbond

Volgens de voorzitter van de Italiaanse voetbalbond (FIGC) Gabriele Gravina zal Italië zoals gepland de openingswedstrijd van het Europees Kampioenschap organiseren met een publiek in het stadion.

Het toernooi, dat vorig jaar werd uitgesteld vanwege het coronavirus, gaat op 11 juni van start in het Stadio Olimpico in Rome. Italië ontvangt dan Turkije. Italië is een van de 12 gastlanden in Europa

"Ik weet zeker dat we het Europees Kampioenschap in Rome zullen openen en dat we het zullen doen met een publiek in het stadion", vertelde Gravina vrijdag op een persconferentie. "Ik weet nog steeds niet hoeveel toeschouwers er zullen zijn, maar er zal zeker een menigte zijn."

De UEFA, zei na een ontmoeting met gastlanden in januari dat het de deadline voor federaties om plannen in te dienen voor het onderbrengen van fans in het stadion naar begin april had verschoven. "We hebben twee jaar hard werk geïnvesteerd en we zijn ervan overtuigd dat we tegen 7 april feedback zullen hebben om aan de UEFA te presenteren, die het niet zal kunnen negeren," voegde Gravina toe.

Italië staat in Rome tegenover Turkije, Zwitserland en Wales, terwijl de Italiaanse hoofdstad ook een kwartfinale zal organiseren.