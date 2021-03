Binnenkort een vierde Belg bij Borussia Dortmund? Duitse topclub wil landgenoot weghalen uit Engeland

Gaat er binnenkort naast Thorgan Hazard, Meunier en Witsel nog een vierde Belg bij Borussia Dortmund spelen? De kans bestaat, want de Duitse topclub zou interesse tonen in Divock Origi.

Volgens Football Insider zou Borussia Dortmund interesse tonen in Divock Origi. Onze landgenoot komt dit seizoen maar weinig in actie voor Liverpool en moet voorlopig tevreden zijn met 9 wedstrijden in de Premier League. Daarin wist hij niet te scoren.

De 25-jarige aanvaller is naar verluidt beschikbaar voor ongeveer 15 miljoen euro, waardoor hij een zeer aantrekkelijk doelwit is voor Dortmund. Een uitdaging als deze zou hem wel eens heel erg kunnen aanspreken.