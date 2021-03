Ex-speler van AA Gent krijgt geen gelijk in lasterzaak, maar wel een schadevergoeding

Bryan Ruiz, ex-speler van AA Gent, heeft de lasterzaak tegen voormalige bestuurders van de voetbalbond van Costa Rica, niet gewonnen.

Samen met Keylor Navas (Paris Saint-Germain) en Celso Borges (Deportivo La Coruna) werd Bryan Ruiz (ex- AA Gent) beschuldigd van het opzettelijk verliezen van wedstrijden om de toenmalige bondscoach Jorge Luis te laten ontslaan.

De rechtbank van San José in Costa Rica oordeelde dat de beschuldigingen er enkel kwamen in een vergadering van spelers en bestuurders waarvan geen notulen waren. Navaz, Ruiz en Borges kregen geen gelijk, maar wel een schadevergoeding van 5.000 euro. Ze hadden 60.000 dollar geëist.

De vergadering waarvan sprake is vond plaats net na het WK van 2014. De spelers klaagden over het gedrag en de werkwijze van Jorge Luis die sinds 2011 bondscoach was, ondanks het feit dat Costa Rica in de kwartfinale pas ten onderging tegen Brazilië. Dat was de beste prestatie ooit op het WK.