Rode Duivels hebben genoeg aan draw tegen Tsjechië om als nummer één op EK te staan

De Rode Duivels begonnen de WK-kwalificatiecampagne goed met een 3-1-zege tegen Wales. Een gelijkspel in Tsjechië is voldoende om als nummer één naar EK te gaan.

De eigen overwinning en het feit dat Frankrijk niet wist te winnen tegen Oekraïne zorgen ervoor dat de Rode Duivels verder uitlopen in de FIFA-ranking.

In de virtuele stand heeft België er zeven punten bij. Frankrijk verloor vijf punten door de nederlaag tegen Oekraïne, zo berekende Het Nieuwsblad. De kloof bedraagt daardoor nu 37 punten.

Frankrijk kan België enkel nog voorbijsteken als de Rode Duivels in de twee volgende wedstrijden elke keer verliezen. Een gelijkspel in Praag is dus voldoende om zeker als nummer één richting EK te gaan.