🎥 Consternatie in Servië: Cristiano Ronaldo ziet geldige goal afgekeurd worden en stapt van het veld

In groep A van de WK-kwalificatiecampagne troffen Serviƫ en Portugal elkaar op de tweede speeldag. Beide landen hadden hun eerste wedstrijd gewonnen en gingen voor de leidersplaats.

Portugal kwam het beste uit de startblokken en kreeg met Ronaldo een zeer goede mogelijkheid. De Portugese superster besloot echter hoog over.

De Europese kampioen van 2016 ging verder op zoek naar de voorsprong en vond die ok na tien minuten. Een voorzet van Bernardo Silva vond het hoofd van Diogo Jota en die kopte perfect binnen. Een combinatie tussen een Liverpool- en een Manchester City-speler dus. Even later was het opnieuw raak voor Jota. De voorzet kwam deze keer van Cedric Soaris.

De Portugezen leken alles onder controle te hebben maar na 25 seconden in de tweede helft had Servië de aansluitingstreffer al gemaakt. Niemand minder dan Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) kon tussen twee verdedigers binnen koppen.

Aleksandar Mitrovic komt sterk uit de kleedkamer en maakt de aansluitingstreffer.

Servië bleef op vinkenslag zitten en kon na een counter optimaal profiteren. De ingevallen Radonjic leverde zijn tweede assist voor de avond, ditmaal voor Filip Kostic.

Ronaldo stapt van het veld

Net wanneer het erop leek dat de wedstrijd zou eindigen op een puntendeling, ontplofte het nog even in de slotfase. Servisch verdediger Milenkovic kreeg een rode kaart voor een roekeloze tackle op Danilo Pereira. Scheidsrechter Makkelie stond er met zijn neus op en twijfelde niet om het rode karton boven te halen.

In de laatste seconden werd een lange bal richting Ronaldo verstuurd. De aanvaller kon de bal voorbij een te ver uitgekomen doelman trappen maar zijn poging werd nog net gekeerd door Stevan Mitrovic. Ook in de rebound stond Mitrovic pal. Al bleek achteraf dat de bal van Ronaldo wél over de lijn was.

Ronaldo kon niet leven met het oordeel van de scheidsrechter om geen doelpunt toe te kennen, deed zijn aanvoerdersband uit en stapte richting kleedkamer. Even later werd er afgefloten.