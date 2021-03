Thomas Meunier ontgoocheld over zijn seizoen: "Ik moet wat meer van mezelf eisen"

In zijn eerste seizoen bij Borussia Dortmund is Thomas Meunier niet tevreden over zijn prestaties.

Thomas Meunier zit wat in het slop bij Borussia Dortmund. Hoewel hij gedurende het eerste deel van het seizoen een basisspeler was, verloor hij dat plekje. In een interview met RTBF vertelt de Belgische international over zijn mindere prestaties in Dortmund.

De Rode Duivel gelooft dat zijn slechte prestaties deels te wijten zijn aan de rol die hij heeft gekregen. "Het is niet de Meunier van de grote aconden. Sinds januari en mijn blessure heb ik niet veel wedstrijden gespeeld Maar de eerste ronde heb ik alles gespeeld. En ik speelde als verdediger en dat is niet waar ik goed in ben. Dus ja, ik ben een verdediger, maar ik moet spelen in een team dat het spel maakt, meer aanvallend dan de anderen en ik moet die extra bijdrage offensief kunnen leveren, zoals ik altijd had bij PSG, bij Brugge en in de nationale ploeg. Ik moet wat meer van mezelf eisen."

Thomas Meunier is afgelopen juli contractvrij naar Borussia Dortmund gekomen, nadat zijn avontuur bij Paris Saint-Germain ten einde was. In 2020/2021 kwam de voormalige speler van Club Brugge in het totaal 28 keer tot spelen toe. Hij is in de pikorde voorbijgestoken door de jonge Mateu Morey en zal hard moeten vechten om zijn basisplaats terug te veroveren.