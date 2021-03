Haaland krijgt kritiek bij Noorwegen: "Als dat bij Dortmund gebeurt, slaat hij zichzelf in het gezicht"

Noorwegen kreeg zaterdag ook te maken met een Turkije in vorm en verloor met 0-3. Achteraf was er toch wel kritiek op Erling Haaland, die bij Borussia Dortmund altijd zijn ploeg bij de hand neemt, maar een 'ongeïnteresseerde indruk' nalaat bij zijn nationale ploeg.

Haaland zat niet in de match en verprutste zelfs de simpelste passes. "Het is teleurstellend. Hij speelt niet met het zelfvertrouwen dat we van hem gewend zijn", aldus analist Bernt Hulsker bij VG. "Als dat bij Dortmund gebeurt, dan is hij woedend op zichzelf en slaat hij zichzelf in het gezicht. Nu was het gewoon capituleren. Ik zeg niet dat hij ongeïnteresseerd is, maar hij straalt het wel uit. Dat is een gevaarlijk signaal."

Ex-international John Arne Riise kon zich in die analyse vinden. "Hij heeft zoveel lof ontvangen omdat hij zijn emotie toont als het niet goed gaat met Dortmund, maar hier zien we daar niets van terug."