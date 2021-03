Scheidsrechter Servië-Portugal komt met uitleg na onterecht afgekeurd doelpunt: "Ik heb mijn excuses aangeboden"

Cristiano Ronaldo was boos op scheidsrechter Danny Makelie omdat hij een doelpunt van de Portugees ten onrechte had afgekeurd. Makelie heeft nu zelf meer uitleg gegeven over de hele situatie.

Cristiano Ronaldo was niet te spreken over de laatste minuten van Servië-Portugal dit weekend. De Portugees liet zich meeslepen nadat zijn doelpunt door de scheidsrechter was afgekeurd in de wedstrijd en hij gooide zijn aanvoerdersarmband op de grond.

De beslissing van de heer Makelie had verstrekkende gevolgen, want de wedstrijd eindigde op een 2-2 gelijkspel, waarbij het doelpunt in de laatste minuut ten onrechte werd afgekeurd. Geen VAR of doellijntechnologie om de duidelijke fout van de scheidsrechter te corrigeren, de bal was duidelijk over de lijn.

Danny Makelie, de Nederlandse scheidsrechter die de leiding had over de wedstrijd, bood later zijn excuses aan bij Fernando Santos, de trainer van Portugal. Nu heeft hij zich officieel uitgesproken tegenover A Bola: "Het enige wat ik kan zeggen is dat ik mijn excuses heb aangeboden aan de coach Fernando Santos en aan de Portugese ploeg voor wat er is gebeurd. We werken hard om de juiste beslissingen te nemen en als we midden in een controverse als deze zitten, zijn we niet blij", aldus Makelie.