Slecht nieuws voor Zweden en AC Milan over Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic heeft de training met de nationale ploeg van Zweden moeten verlaten. AC Milan wacht bang af op nieuws.

AC Milan kreeg slechte berichten over Zlatan Ibrahimovic binnen vanuit het Zweedse oefenkamp, zo meldt Tuttosport. Ibrahimovic moest de trainingssessie, vergezeld door de dokter, vervroegd verlaten.

Op dit moment is er nog geen sprake van een blessure. AC Milan wacht het nieuws van de Zweedse nationale ploeg af om te kijken wat er aan de hand is. AC Milan speelt zaterdag in eigen huis tegen Sampdoria.

AC Milan maakt zich duidelijk zorgen over de toestand waarin de Zweed terug zal keren naar Italië. Volgens de eerste berichten van de Zweedse dokters zou Ibrahimovic proberen individueel te trainen.