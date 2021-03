Salonremise géén optie: "Nederlands bondscoach zei me dat hij dan naar Duitsland komt om me te vermoorden" (lacht)

Het wordt een belangrijke dag voor jong Oranje, weliswaar zonder Bruggeling Noa Lang. Zelf moeten ze winnen van Hongarije en dan toch een beetje met een bang hartje kijken naar Roemenië - Duitsland. De spanningen zijn alvast duidelijk, als we de Duitse bondscoach mogen geloven.

Nederland speelde 1-1 gelijk tegen Duitsland en 1-1 gelijk tegen Roemenië. Beide landen wonnen van Hongarije en hebben zo 4 op 6, de Nederlanders hebben 2 op 6.

Als Nederland wint van Hongarije maakt het nog een goede kans om door te gaan naar de kwartfinales. Dat is dan het geval als er een winnaar is in Duitsland - Roemenië of als het duel op 0-0 eindigt. Bij pakweg een 2-2, 3-3 of 4-4 is er sprake van een salonremise en zijn zowel Duitsland als Roemenië geplaatst voor de kwartfinales.

Geen salonremise

"De Nederlandse bondscoach zei me dat hij naar Duitsland zou komen en me zou vermoorden als we met 2-2 of meer zouden gelijkspelen. Ik heb naar hem gekeken: hij is een stukje groter dan me", kon Duits bondscoach Kuntz er wel om lachen in Algemeen Dagblad.

"Ik heb hem gezegd dat ik liever met hem een kopje koffie drink als hij eens naar Duitsland komt. Iedereen mag weten dat we veel respect hebben voor elkaar. Nu zijn we echter vooral met onze eigen prestatie bezig, daarop ligt de focus."