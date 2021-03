Wit-Russische bondscoach heeft plan tegen Rode Duivels

Wat kan Wit-Rusland tegen de Rode Duivels? Op papier zou het appeltje-eitje moeten zijn voor de Belgen, maar een verrassing is misschien wel eens mogelijk. De Wit-Russische bondscoach heeft alvast een plan ...

De Wit-Russen wonnen weliswaar met 4-2 van Estland, maar mogen samen met de Esten toch als 'minder' aanzien worden in vergelijking met Tsjechië en Wales.

Vechten met onze wapens

En dus hebben de Rode Duivels tegen de Wit-Russen sowieso maar één optie: de drie punten pakken. "Dat we wonnen van Estland geeft ons vertrouwen", aldus bondscoach Mikhail Markhel.

"We hebben een plan om iets uit te richten tegen de Belgen. Natuurlijk zijn we geen favoriet. Maar we gaan vechten met onze wapens en ons aanpassen aan de kwaliteiten van de Rode Duivels."