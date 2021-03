'Manchester City zet Engels voetbal op stelten door topschutter van rivaal op één te zetten als opvolger voor Agüero'

Manchester City is op zoek naar een nieuwe aanvaller om het vertrek van Sergio Agüero op te vangen. Erling Braut Haaland blijft voor Pep Guardiola de eerste keuze, maar als alternatief heeft hij de aanvaller van een rechtstreekse concurrent op het oog.

De kans wordt met de dag groter dat Real Madrid met Erling Braut Haaland gaat lopen. De Koninklijke zou zelfs al een akkoord hebben met Borussia Dortmund. Dat kan u HIER nog eens nalezen.

The Times weet dat the Citizens volop voor Harry Kane willen gaan als blijft dat Haaland geen optie meer is. Al wordt dat ook een harde noot om te kraken. Daniel Levy van Tottenham Hotspur is niet meteen de gemakkelijkste man aan de onderhandelingstafel.