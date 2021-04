Vandaag in Barcelona, morgen in Engeland: manager van Haaland gaat ook eens met Manchester City en andere geïnteresseerden praten

Het is de afgelopen dagen zeer onrustig rond het Noorse supertalent Erling Haaland. Zijn zaakwaarnemer Mino Raiola reist namelijk heel Europa rond om de beste deals voor zijn goudhaantje te kunnen onderhandelen.

Afgelopen week was de bikkelharde zakenman en spelersmakelaar Mino Raiola al te gast bij Real Madrid en maakte enkele Spaanse kranten al gewag van een done deal. Haaland zou naar de Spaanse hoofdstad verkassen voor zo'n 180 miljoen euro.

Maar dat lijkt toch niet te kloppen want op 1 april ging Raiola naar Barcelona om de vinger aan de pols te houden in Catalonië. Buiten de transfersom was er nog een grote voorwaarde: Haaland zou niet deze zomer maar pas in de zomer van 2022 overgenomen kunnen worden.

Van Spanje naar Engeland

Raiola lijkt de belangrijkste geïnteresseerden in Spanje gehad te hebben want volgens het Spaanse Mundo Deportivo trekt de Italiaan vrijdag naar Engeland om daar enkele gesprekken te voeren.

Hij zou verwacht worden in Manchester, zowel bij Manchester United als bij Manchester City. Maar ook Chelsea en Liverpool mogen bezoek verwachten van Raiola.

Haaland heeft nog een contract tot medio 2024 bij Borussia Dortmunt en is nu zo'n 110 miljoen euro waard volgens de gespecialiseerde website Transfermarkt, al zal zijn werkelijke transferprijs eerder richting de 200 miljoen euro gaan