Snoeiharde kritiek op Eden Hazard: "Hij heeft daar altijd op geteerd, nooit gewerkt, dat is Hazard"

Eden Hazard, miljoenen liters inkt zijn er al over zijn blessures gevloeid. Gilles De Bilde doet er nog een schepje bovenop.

Gilles De Bilde spaart zijn woorden niet als het over Eden Hazard gaat. "Eden heeft zijn hele carrière geteerd op talent. Hij heeft nooit gewérkt. Dan mag je naar de grootste club ter wereld, je bent de recordaankoop in de geschiedenis, je wordt geacht om Cristiano Ronaldo te vervangen, en je komt aan met overgewicht... Dat is Eden Hazard”, zegt De Bilde aan HLN.

Volgens De Bilde is het dan ook logisch dat hij niet teruggeraakt uit een blessure. “En dié Eden Hazard moet dan, na een blessure, telkens weer op korte tijd de conditionele achterstand goedmaken om mee te kunnen op het niveau van zijn medemaats bij Real Madrid. Natuurlijk gaat dat niet, want Hazard heeft nooit geleerd om een fysieke basis te leggen.”

En hij gaat nog een beetje door. “Dat, plus het gevoel, blijkbaar, dat hij zelden of nooit 100 honderd bevrijd kan voetballen. De 'werkers' in een ploeg kunnen zich makkelijker instellen op een beetje pijn of last - zij moeten niet bepalend zijn. Maar 'creatieve voetballers' moeten net lekker in hun vel zitten om op het veld dingen te verzinnen op het moment zelf."

Toch moet Hazard mee naar het EK. “Anderzijds, als hij nog maar medisch fit wordt verklaard, moet je hem meenemen naar het EK. Omdat zijn talent zó groot is dat hij aan een kwartiertje genoeg kan hebben om het verschil te maken."