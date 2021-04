Daar zijn de aprilvissen: RWDM en Lommel kondigen transfers van respectievelijk Haaland en Agüero aan

Het is vandaag 1 april en dus zijn er ook weer de gebruikelijke aprilgrappen op het net. RWDM en Lommel hebben wel zin om de lachspieren eens te testen. Hun aprilvis bestaat erin de komst van een speler van wereldklasse aan te kondigen.

Zo pronkt op de Instagrampagina van de Brusselse club uit 1B plots Erling Haaland in het shirt van RWDM. Dat legt het er wel erg dik op. In een bericht op de website van RWDM is het enthousiasme amper te houden. Haaland zou er een contract getekend hebben voor liefst vier seizoenen.

"RWDM is de grootste club in België. Molenbeek is geweldig", is de 20-jarige sensatie helemaal in de wolken. "Om 8 uur tekende hij zijn contract in het bijzijn van Julien Gorius (de sportdirecteur) en Thierry Dailly (de voorzitter). Het Noorse wonderkind is erg blij en hoopt de harten van alle Molenbeekenaren te veroveren", zo staat er ook nog te lezen.

💥Transfer News



💚Earlier this week Sergio Aguëro announced that he is playing his last season for Manchester City. Thanks to our great relationship with @ManCity, we have convinced him to play for us next year! pic.twitter.com/WfO30ErFBJ — Lommel SK (@LommelSKOff) April 1, 2021

Lommel speelt het slim en haalt zijn samenwerking met Manchester City aan. Daardoor zou niemand minder dan Sergio Agüero aan de Gestelsedijk belanden. "Kevin De Bruyne vertelde me dat Limburg de place to be is", zou Agüero verteld hebben.