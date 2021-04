Marco Van Basten hekelt de situatie: "Trainers zijn echt te belangrijk geworden"

Geen blad neemt Marco Van Basten voor de mond. Dit keer heeft de Nederlander het over de grootte van belang van spelers en trainers in het moderne voetbal.

Er is volgens Marco Van Basten veel veranderd in vergelijking met de tijden dat hij nog voetbalde. “Toen ik nog voetbalde, werd er over spelers gepraat. De spelers maakten het verschil”, zegt Van Basten aan Sport/Voetbalmagazine.

Ondertussen is dat al eventjes anders, zo stelt de Nederlandse ex-voetballer vast. “Nu praten we over trainers, omdat zij nu het verschil maken. Dat is niet goed. Trainers zijn te belangrijk geworden. Spelers moeten meer verantwoordelijkheid opnemen omdat zij diegenen zijn die het voetbal het meest kunnen beïnvloeden.”

“Als vandaag de dag een ploeg goed of slecht speelt, dan schrijven we dat toe aan de coach. En eerlijk: ik weet niet welke invloed een trainer heeft. Beetje bij beetje zijn we de echte rol van de spelers vergeten. Liverpool is Klopp, Madrid is Zidane, City is Guardiola, ...”