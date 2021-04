Favoriete bestemming van Erling Braut Haaland bekend

Vertrekt Erling Braut Haaland deze zomer bij Borussia Dortmund? De Noorse spits wordt bijna overal genoemd en in de Spaanse media is er heel wat nieuws over Haaland, omdat zijn zaakwaarnemer en de vader van de speler een ontmoeting hadden met Barcelona.

Er waren dus gesprekken tussen het kamp van Haaland en FC Barcelona, maar AS schrijft deze zaterdag dat de prioriteit van Haaland zelf zou liggen bij... Real Madrid. Het zou de favoriete bestemming zijn van de Noor. Het valt echter nog af te wachten wat er nu zal gebeuren, aangezien Mino Raiola er natuurlijk op uit is om de prijs van zijn speler op te drijven door er extra concurrentie in te brengen. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.