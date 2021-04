Hertha Berlin en Union Berlin ontmoeten elkaar opnieuw vandaag. De ogen van de wereld zullen vallen op de Duitse hoofdstad voor een wedstrijd die voetbal, politiek en geschiedenis samenbrengt in een eens verdeelde stad.

Union won vorig seizoen in november de eerste wedstrijd tussen de twee teams in de Bundesliga. Invaller Sebastian Polter scoorde het enige doelpunt vanaf de penaltystip, terwijl Hertha in de terugwedstrijd won met 4-0. Het was niet de eerste Berlijnse derby's in de Bundesliga. Union's allereerste promotie maakte hen het vijfde team uit de hoofdstad dat in de Bundesliga speelden. Ze traden in de voetsporen van Tasmania 1900 Berlin, Blau-Weiß Berlin, Tennis Borussia Berlin en natuurlijk Hertha.

In de derby's tussen de andere Berlijnse club was er ook altijd rivaliteit maar deze bleef beperkt want beide clubs kwamen uit het West-Berlijn. Dat is het cruciale verschil tussen de wedstrijden met Union, want 'Die Eisernen' is het eerste team ooit uit het voormalige Oost-Berlijn dat de Bundesliga haalde.

Geschiedenis

Om de omvang van deze derby echt te waarderen, moet je de moderne geschiedenis van Berlijn als stad begrijpen.

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog werden Duitsland en zijn hoofdstad verdeeld onder de geallieerde machten. De bezettingszones onder de controle van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zouden West-Duitsland vormen, terwijl het gebied onder de controle van de Sovjet-Unie Oost-Duitsland werd. Als hoofdstad was Berlijn zelf op dezelfde manier verdeeld.

Op sportief gebied streden Oost-Berlijnse teams in het Oost-Duitse competitiesysteem. Clubs als Vorwärts Berlin en BFC Dynamo domineerden het voetballandschap achter het IJzeren Gordijn. Union Berlin werd in 1966 opgericht uit SC Union Oberschöneweide en beleefde hun grootste succes in 1968 toen ze de Oost-Duitse beker wonnen.

Na maanden van sociale onrust in Berlijn werd de Berlijnse muur op 9 november 1989 afgebroken en werd voor het eerst in bijna drie decennia toegang tussen de twee kanten van de stad toegestaan.

1ste derby tussen Union en Hertha

Op 27 januari 1990 was de eerste derby tussen Union en Hertha een feit. Het officieel aantal toeschouwers was 51.270 in het Olympiastadion. Hoewel wordt aangenomen dat het werkelijke totaal hoger was. Het werd een groot volksfeest in Berlijn.

"Toeschouwers hielden elkaar eigenlijk in hun armen en vierden feest", herinnert voormalig Hertha-aanvaller Sven Kretschmer zich, die in de 2-1-nederlaag speelde voordat de twee partijen samen uit eten gingen.

Union-fan Chris Lopatta zei over de eenmalige wedstrijd: "Het was geweldig. We hebben daar veel leuke Hertha-fans ontmoet en zijn lange tijd vrienden gebleven."

Hertha-aanhanger en omroep Manfred Sangel omschreef het als "een enorm emotioneel hoogtepunt". Hij voegde er echter ook aan toe, "maar dat siste vrij snel uit."

Verschil tussen Oost en West

Dit kwam omdat er een groot economisch en sociaal verschil was tussen het oosten en het westen van Berlijn en van Duitsland in het algemeen. Dit rechttrekken was en is nog steeds niet volledig gelukt. Het economische verschil was zeker voelbaar in de sport en dan meer bepaald tussen de voetbalclubs in Duitsland.

Hertha promoveerde dat jaar naar de Bundesliga maar Union miste nipt de promotie naar de 1ste klasse in Oost-Duitsland. Het verschil zou de komende jaren alleen maar groter worden.

Toen de twee competities werden gecombineerd na de formele hereniging van Duitsland speelde Hertha in de Bundesliga en Union in 3de klasse. In de komende jaren werd het financieel verschil tussen beide clubs groter en Union stond in 2004 op de rand van het faillissement.

Bleed for Union

Omdat mensen in Duitsland betaald worden om bloed te doneren, begonnen fans de campagne "Bleed for Union", waarbij supporters bloed doneerden en vervolgens het geld aan de club gaven. In 2009 had het team zich weer opgewerkt tot Bundesliga 2, waar ze de komende 10 jaar zouden doorbrengen. Daar ontstond eindelijk de sportieve rivaliteit met Hertha.

De eerste echte derby!

De eerste echte Berlijnse derby tussen Union en Hertha vond plaats in de 2de Bundesliga in 2010. Het stadion van Union, Stadion an der Alten Försterei, had de eer om beide ploegen te ontvangen. De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel.

Volgens voormalig Hertha-hoofdtrainer Ante Covic is Hertha Berlin "een club voor heel Berlijn, wat je kunt zien aan het feit dat we in alle 12 districten van Berlijn trainen". Dat is in tegenstelling tot de fanbase van Union in de buurt van Köpenick is. Dat oudsher bestaat uit aanhangers van de arbeidersklasse. Hoewel sociale verschillen misschien een rol hebben gespeeld in het ijskoud worden van de relatie, is het zelden meer dan dat geweest.

Fans zien de rivaliteit als een concept dat door de media wordt opgefokt en geloven dat het meer gekibbel dan haat is, zoals bij andere derby's. In werkelijkheid heeft het voor de meesten niets te maken met de scheiding tussen Oost en West, maar heeft het zich gewoon ontwikkeld zoals elke plaatselijke rivaliteit dat zou kunnen.

Promotie Union

De allereerste promotie van Union naar de Bundesliga kwam voor velen ook op een goed moment. Hun debuut in 2019/20 viel samen met de 30ste verjaardag van de val van de Berlijnse Muur. Er werd oproepen om de eerste volledig Berlijnse derby van de competitie op die dag te laten plaatsvinden.

Bij het samenstellen van de kalender mogen clubs op een bepaald moment de wens uiten om tegen een welbepaalde tegenstander te spelen. Hertha verklaarde dat ze hadden gevraagd om de derby te laten spelen op zaterdag 9 november, de verjaardag van de val van de muur, omdat "het een fantastische dag zou worden voor de Berlijnse derby".

Union voorzitter, Dirk Zingler, zag de zaken echter anders: "Voor mij is het een derby, het staat voor rivaliteit. Ik vind het absurd om deze wedstrijd een vriendelijk karakter te geven onder het mom van spelen voor de Duitse eenheid."

De wedstrijd werk uiteindelijk op 2 november 2019 afgewerkt en Union won thuis met 1-0. De terugwedstrijd werd door Hertha gewonnen met 4-0.

Belgisch tintje

Bij Union heeft in een ver verleden nog een Belg gespeeld. Namelijk Salif Keita, geboren in Dakar (Senegal) maar al op jonge leeftijd naar België gekomen. Hij speelde in België onder andere voor Germinal Ekeren, Racing Genk en KV Kortrijk eind jaren 90.

Bij Hertha Berlin zijn momenteel twee Belgen actief. Namelijk Dedryck Boyata & Dodi Lukebakio. Beide geboren in Brussel en ex-jeugdinternationals zijn sinds de zomer van 2019 speler van Hertha.

In een ver verleden speelde Bart Goor nog 3 seizoenen voor Hertha waarin hij in 87 wedstrijden 13 maal tot scoren kwam.

Vanavond rond 19u30 kennen we de winnaar van de Berlijnse derby!