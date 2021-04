Rode Duivel nog maar net terug van blessure, maar kampt nu met nieuw probleem

Het zit Dedryck Boyata niet mee. De Rode Duivel was nog maar net terug van een blessure, maar hij zou nu opnieuw uitgevallen zijn met een probleem aan de hamstring. Het is nog niet duidelijk hoe lang hij out zal zijn.

Door een stressfractuur in de voet lag Boyata een lange tijd in de lappenmand, maar vorige week maakte hij zijn rentree via de Rode Duivels. Toch zou de 30-jarige Boyata nu opnieuw met een probleem kampen.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft de centrale verdediger namelijk last van een hamstringblessure. Daardoor was hij er het voorbije weekend niet bij voor Hertha Berlijn in de derby tegen Union Berlin. Het is niet duidelijk hoe lang Boyata out zal zijn.