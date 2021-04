Eden Hazard er dan toch bij in de Champions League tegen Liverpool? Rode Duivel traint opnieuw vol mee bij Real Madrid

Eden Hazard lijkt meer progressie te maken dan eerst werd gedacht. Zo zou onze landgenoot al vol aan het meetrainen zijn bij Real Madrid. Zo maakt de Rode Duivel zelfs kans op een plaats in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool.

Het gaat goed met Eden Hazard. De Rode Duivel kon volgens Het Laatste Nieuws voor de tweede dag op rij voluit meetrainen met Real Madrid. Zo lijkt de spierblessure van de flankaanvaller al verleden tijd.

Er zou zelfs nog beter nieuws zijn, want de kans is bestaande dat Eden Hazard deze week gewoon al in de selectie zou zitten voor de Champions League-wedstrijd tussen Liverpool en Real Madrid. Afwachten of de Rode Duivel er daadwerkelijk zal bij zijn.