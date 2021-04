Eden Hazard dan toch nog niet in selectie Real Madrid tegen Liverpool

Eden Hazard zal er deze week dan toch nog niet bij zijn in de Champions League-wedstrijd tussen Real Madrid en Liverpool. De Rode Duivel is namelijk niet opgenomen in de selectie van de Madrilenen.

Deze ochtend was het nog onduidelijk of Hazard er bij ging zijn, want de voorbije dagen trainde hij opnieuw vol mee bij Real Madrid. Hij leek dus aanspraak te maken op een plaats in de selectie, maar de wedstrijd tegen Liverpool zou dus nog te vroeg komen.