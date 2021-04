Manchester City moet sterkhouder Borussia Dortmund niet vrezen in de Champions League

Manchester City heeft goed nieuws gekregen met het oog op de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund. Jadon Sancho, de sterkhouder van de Duitse topclub, is er namelijk niet bij.

Borussia Dortmund neemt het in de Champions League op tegen Manchester City en de Duitse topclub zal het zonder Jadon Sancho moeten doen. Hij kampt met een spierblessure en de wedstrijd tegen Manchester City komt volgens Het Laatste Nieuws te vroeg.

Het is jammer voor Jadon Sancho, want Manchester City is de ex-ploeg van de Engelsman. Ook Youssoufa Moukoko is er niet bij, want de aanvaller heeft een voetblessure en is out voor de rest van het seizoen.