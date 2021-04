Guardiola kijkt met trots naar De Bruyne: "Hij is ongelooflijk aan het spelen"

Kevin De Bruyne heeft na de interlandbreak de draad bij Manchester City gewoon weer opgepikt. Tegen Leicester was hij goed voor een schitterende pre-assist, maar hij maakte vooral indruk door zijn rol als regisseur en aanjager. Iets wat ook Pep Guardiola niet ontging.

De Bruyne spaarde zich niet en ging voorop in de strijd. "Toch fantastisch dat één van de beste spelers in de wereld zo voetbalt", klonk het bij Guardiola. "Dat is één van onze identiteiten. We spreken er al sinds de eerste dag over. Je kan slecht spelen of niet in vorm zijn, maar als het erop aankomt om voor je ploegmaats te werken... Dan moet je dat gewoon doen. Als jij het nu doet voor je ploegmaat zal hij dat volgende keer ook voor jou doen. Dat maakt me trots!"

Daarbij keek hij dus vooral naar De Bruyne. "Die was redelijk goed hé", lachte Pep. "Het is ook niet de ereste keer, maar nu moet hij ook nog doelpunten maken. Dat is voor de volgende match. Op dit moment is Kevin ongelooflijk aan het spelen."