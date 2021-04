Pech voor jong toptalent van Borussia Dortmund: hij komt dit seizoen niet meer in actie door voetblessure

Slecht nieuws voor Borussia Dortmund en het jonge toptalent Youssoufa Moukoko. De 16-jarige aanvaller die dit jaar zijn eerste minuten krijgt bij de hoofdmacht van de Duitse topclub, zal dit seizoen niet meer in actie komen door een blessure.

Youssoufa Moukoko staat bekend als een enorm talent. In de jeugdreeksen scoorde hij aan de lopende band voor Borussia Dortmund en daarom heeft hij dit seizoen al enkele kansen gekregen bij de eerste ploeg van de Duitse topclub.

Hij scoorde al drie doelpunten in 14 wedstrijden in de Bundesliga, maar daar zullen dit seizoen geen doelpunten meer bijkomen. De jonge aanvaller kampt namelijk met een voetblessure en zal dit seizoen niet meer in actie komen. Dortmund maakte het nieuws zelf bekend.