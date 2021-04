Cala ontkent racisme tegenover Diakhaby: "Ik weet het echt niet"

Zondagavond lag het competitieduel tussen Cadiz en Valencia in La Liga een kwartier stil nadat Diakhaby zei dat Cala hem racistisch benaderd had.

Volgens Diakhaby is er wel degelijk sprake van een racistische opmerking. De verdediger van Valencia legde het voorval uit op sociale media.

Juan Cala blijft echter ontkennen dat hij iets racistisch gezegd heeft. “Ik heb samengewoond met Chinezen, Zuid-Afrikanen. Ik ben in Guinea geweest met vrienden”, klinkt het.

“Ik ben in een staat van shock. We zitten in het voetbal zonder publiek. Er zijn 20-25 camera’s, microfoons, spelers, scheidsrechters... en niemand hoort iets. Ik weet niet of Diakhaby het verzonnen heeft, of het verkeerd geïnterpreteerd heeft. Ik weet het echt niet."