Zotte wending bij Real Madrid? Nieuwe trainer en enkele grote namen op verlanglijstje

Enrique Riquelme wil de nieuwe voorzitter van Real Madrid worden. Hij heeft grote sportieve verlangens met de club.

Riquelme gaat direct voor een andere trainer kiezen. "Zidane zal niet mijn trainer zijn. We denken aan een trainer met een ander profiel en met een andere strategie. Persoonlijk ben ik een fan van Jürgen Klopp”, zegt Riquelme aan El Partidazo.

Ook Ronaldo staat op het verlanglijstje van Riquelme. "Dat leg ik op tafel, omdat hij heel veel heeft betekend voor het voetbal en voor Real Madrid. Er zijn ook geen oude of jonge spelers, er zijn goede en slechte spelers."

Ook Erling Haaland is, naast Kylian Mbappé, een mogelijk transferdoelwit. "Mijn beoogde technisch directeur heeft gesproken met Mino Raiola. We hebben het gehad over de situatie van Haaland en Raiola heeft ons van informatie voorzien. Ze gaan een zeer interessante prijs krijgen van Borussia Dortmund."