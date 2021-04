Pep Guardiola over Haaland: "Wonderboy, maar prijskaartje veel te hoog"

Pep Guardiola heeft lofwoorden voor Erling Braut Haaland, maar verdedigt keuze van Manchester City die geen 100 miljoen pond wil uitgeven aan de speler.

Dinsdagavond speelt Manchester City tegen het Duitse Dortmund in de heenwedstrijd van hun Champions League kwartfinale.

Tot nu toe heeft de club besloten om geen 100 miljoen pond uit te geven aan een speler.", aldus Guardiola. "Voetbal is een teamsport, iedereen levert een bijdrage, het gaat niet om één speler."

Haaland (20) heeft ondertussen al 39 goals gescoord in totaal dit seizoen voor zijn club en nationale ploeg, waarvan 10 in 6 Champions League wedstrijden. Indrukwekkende cijfers, maar het prijskaartje blijft in deze tijdens van covid voor veel clubs onhaalbaar.

Manchester City bevestigde vorige week nog dat aanvaller Sergio Aguero (32) na dit seizoen de club zal verlaten. Haaland was één van de gegeerde vervangers voor de Argentijn maar het kostenplaatje blijft een probleem. Dortmund wil naar verluidt maar liefst 150 miljoen euro voor de international van Noorwegen. Makelaar Mino Raiola heeft ondertussen al gesprekken gehad met zowel Real Madrid als FC Barcelona om een eventuele overstap op poten te zetten.