Nieuwe tegenslag voor Real: Raphael Varane in quarantaine

Zinedine Zidane's zorgen nemen toe nu hij een drukke week voor de boeg heeft.

Zidane mist al Sergio Ramos en Eden Hazard. Nu moet hij de kwartfinale van de Champions zonder een ander kopstuk spelen. Raphael Varane testte positief op het coronavirus.

De Fransman zal dinsdagavond niet in actie komen, maar ook niet in de Clasico van zaterdag en waarschijnlijk ook niet in de tweede leg tegen Liverpool komende woensdag.