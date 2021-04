Lierse blijft geloven in Belgisch project: "Spelers moeten niet bang zijn voor bus buitenlanders"

Ondanks de degradatieplek hoeft Lierse niet te zakken. De club blijft volhouden bij het Belgische project.

De enige buitenlandse inbreng kan een spits zijn, zo laat sportief verantwoordelijke Herwig Van Lommel weten aan Sport/Voetbalmagazine. Op voorwaarde dat er geen Belgisch alternatief binnengehaald wordt.

Blijven geloven in Belgen is de boodschap. “Omdat Belgische spelers beseffen dat ze bij ons echt kansen krijgen in het profvoetbal, en dat ze niet bang moeten afwachten of er een maand later een bus nieuwe buitenlanders arriveert”, vult voorzitter Luc Van Thillo aan.

Het voorbije seizoen heeft veel pijnpunten blootgelegd. “Mijn filosofie is: het eerste jaar leer je een reeks kennen, het jaar daarop druk je er je stempel op. We merkten wel dat we grinta en sterke spelers misten.”