Kopzorgen voor Manchester City? KDB en de "tricky score", maar ref slokt al aandacht op

In de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League won Manchester City woensdagavond met 2-1 van Borussia Dortmund.

Kevin De Bruyne beseft maar al te goed dat de kwalificatie nog niet binnen is. “Die 2-1 is een tricky score”, klonk het achteraf bij De Bruyne. “We hadden meer goals moeten maken. Oké, in de eerste helft hadden we problemen om kansen te creëren.”

De tegengoal van Dortmund weegt zwaar door. “Ze waren heel goed met de bal, maar na de pauze lukte dat wel. Het was erg jammer dat die 1-1 viel, maar goed … dat gebeurt. Onze reactie na de gelijkmaker was goed en het belangrijkste is de overwinning.”

Ook al was De Bruyne in goede doen, toch werd de Roemeense scheidsrechter Hategan met enkele vreemde beslissingen de man die alle aandacht in dit duel naar zich toe trok.

Eerst wou hij The Citizens een penalty geven na een onbestaande fout, maar gelukkig kwam de VAR tussen. Later nam hij Dortmund wellicht een zeker doelpunt af na een steal van Bellingham, maar omdat hij floot kon de VAR niet ingrijpen.