Houdt Ajax tegen AS Roma opnieuw de nul?

Ajax en AS Roma nemen het donderdagavond tegen elkaar op in de kwartfinales van de Europa League. De Amsterdammers kunnen terugvallen op geweldige statistieken, want 18 van de laatste 20 duels werden gewonnen. Is de koploper van de Eredivisie favoriet? Dat moeten ze tegen AS Roma bewijzen vanavond!

Ajax en AS Roma stonden in het verleden slechts twee keer tegenover elkaar. In het seizoen 2002/03 kruisten deze clubs de degens in de Champions League. Ajax won de ontmoeting in Amsterdam met 2-1, de confrontatie in Rome bleef onbeslist: 1-1.

Ajax in bloedvorm

Ajax is de laatste paar maanden uitstekend bezig. De laatste nederlaag van de Amsterdammers dateert van 9 december 2020. De ploeg van Erik ten Hag verloor destijds met 0-1 van Atalanta Bergamo in de groepsfase van de Champions League.

Doelpuntenmachine

Borja Mayoral is dit seizoen aardig op dreef in de Europa League. De huurling van Real Madrid kwam zeven keer tot scoren in tien wedstrijden. De aanvaller van AS Roma kreeg zijn kans bij afwezigheid van Edin Dzeko en pakte die ook. Zo was hij onder meer tweemaal trefzeker tegen Shakhtar Donetsk in de achtste finale van het Europese toernooi. De man op wie Ajax moet letten?

Clean sheet Ajax

Ajax houdt de laatste tijd vaak de nul. De huidige koploper van de Eredivisie kreeg in vijf van de laatste zeven wedstrijden geen enkel tegendoelpunt te verwerken. Zo slaagde BSC Young Boys er niet in om te scoren tegen de Amsterdammers in de achtste finale van de Europa League.

