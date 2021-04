'Club Brugge speurt de markt af en wil Duitse topclubs aftroeven voor aanvaller, concurrentie uit Engeland voor droomtransfer'

Club Brugge beleeft opnieuw een indrukwekkend seizoen in de Belgische competitie, maar is ondertussen ook al bezig met de toekomst. Daartoe worden al heel wat ballonnetjes opgelaten dezer dagen.

Zo is er het dossier van Randal Kolo Muani, die nog een contract heeft tot juni 2022 bij Nantes. Hij wordt nu al een dikke maand gelinkt aan een mogelijke overstap naar Club Brugge.

Met Leipzig en Frankfurt zijn er wel ook Duitse kapers op de kust, maar een deal richting Jan Breydel is mogelijk voor de 22-jarige aanvaller die al vijf keer scoorde dit seizoen.

Balikwisha

Ondertussen is er ook de interesse in Balikwisha, zoals we HIER al eerder wisten te melden. Volgens Waalse bronnen zou ook Brighton & Hove Albion wat in de speler van Standard zien.