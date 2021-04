Toekomst van Franse Arsenalspits hangt aan een zijden draadje

In de zomer van 2017 haalde Arsenal Alexandre Lacazette weg bij Lyon voor een slordig bedrag van 53 miljoen euro. Hij moest Arsenal naar een hoger niveau tillen. Nu komt de Franse spits bijna aan zijn laatste contractjaar bij de Gunners en is het niet zeker of hij nog een nieuw contract zal krijgen.

53 miljoen was het bedrag dat Arsenal in 2017 neerlegde voor de Franse spits Alexandre Lacazette. Het was een transferrecord voor de Londense club. Hij moest de club naar een hoger niveau tillen en opnieuw prijzen pakken met Arsenal. Vier jaar later heeft Lacazette enkel een FA Cup op zijn cv kunnen zetten bij Arsenal. Nog een jaar en enkele maanden staat Lacazette onder contract bij Arsenal en het is niet duidelijk of hij nog een vernieuwd contract zal krijgen. Zijn coach, Arteta, zei dat zijn contractsituatie deze zomer zal besproken worden op de club, maar wat zou jij doen?

Waarom je Lacazette moet houden

Op vier jaar tijd heeft Lacazette de Premier League door en door leren kennen. Al 162 keer mocht hij het shirt aantrekken van Arsenal. Maar liefst 123 keer stond hij in de basis bij de Gunners. In die wedstrijden kon hij in totaal 61 keer scoren en gaf hij ook 22 assists. Met hem op het veld wint Arsenal 48% van zijn wedstrijden. Dat zijn geen overweldigende statistieken, maar wie zegt dat zijn eventuele vervanger het beter zal doen?

De laatste tijd heeft de 29-jarige spits ook een hele goede vorm te pakken. In zijn laatste twintig wedstrijden vond hij zowaar negen keer de weg naar doel. Dit seizoen scoorde hij in totaal elf keer in de Premier League, dat is twee keer meer dan zijn concurrent bij Arsenal, Aubameyang. Wat ook een voordeel is aan Lacazette is dat hij niet echt in aanmerking komt voor de Franse nationale ploeg. De laatste keer dat Deschamps hem selecteerde voor Les Bleus dateert al van november 2017. Zo kan de Franse spits zich volledig focussen op Arsenal.

Waarom je Lacazette moet laten gaan

Deze zomer is de laatste kans voor Arsenal om nog een deel van het bedrag dat de club ooit betaalde voor Lacazette terug te krijgen. Als er getwijfeld wordt over zijn contract tot volgende zomer kan de Franse spits gratis vertrekken. Ook zal zijn salaris niet gemist worden bij Arsenal. Lacazette verdient wekelijks meer dan 200.000 euro. In totaal zal hij over zijn vijf-jarig contract een kleine 55 miljoen euro hebben verdient. Niet slecht als je het mij vraagt.

Lacazette wordt eind volgende maand ook al 30 jaar. Met Aubameyang beschikt Arsenal al over een 31-jarige spits die nog tot de zomer van 2023 onder contract staat. Of de Gunners het risico zullen willen nemen om een tweede dertiger in de spits een duur contract aan te bieden is nog af te wachten. Opvolging is met de 19jarige Braziliaan Gabriel Martinelli ook eigenlijk al voor een deel verzekerd. Dit seizoen mocht hij niet veel spelen, maar de flankaanvaller kan ook goed uit de voeten als spits en verdient wat meer speeltijd dan wat hij nu krijgt.