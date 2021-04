Hetze rond handtekening Erling Haaland krijgt opmerkelijke afloop

Zo gaf Erling Haaland na de wedstrijd een handtekening weg aan een assistent van het duel tussen Manchester City en Dortmund.

Het zou uiteindelijk niet om een persoonlijke vraag van de assistent geweest zijn, maar wel voor het goede doel.

Dat is alvast te lezen in de Roemeense pers. De opbrengst van de handtekening zou gaan naar een centrum voor personen met autisme.

Haaland's signed cards will go to an auction to help people with autism.

That's why Romanian ref Sovre was running after Erling last night at the Etihad. #MCIBVB #bvb pic.twitter.com/QcOcNh90jQ